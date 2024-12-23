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Трофимов Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Трофимов Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
51,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Филипково
Место события
Филипково, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5102
Трофимов Петр
Текст оригинальной записи
Трофимов Петр д. Филипково

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