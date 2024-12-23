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Трипецкий Дмитрий Анисимович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Трипецкий Дмитрий Анисимович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
30,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Горка
Место события
Горка, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5100
Трипецкий Дмитрий Анисимович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Трипецкий Дмитрий Анисимович мещ. п. Горка

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