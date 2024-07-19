Озель Анс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОзель Анс

Озель Анс

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Озель Анс
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
54,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место события
Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 61.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5072
Озель Анс
Текст оригинальной записи
Озель Анс Коломовск. О-ва Трясовской в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.