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Наумов Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Наумов Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
28,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Новой
Место события
Новой, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 61.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5068
Наумов Семен
Текст оригинальной записи
Наумов Семен д. Новой

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