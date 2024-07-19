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Маас Югань Миккелев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Маас Югань Миккелев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
109,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Вишерки
Место события
Вишерки, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5050
Маас Югань Миккелев
Текст оригинальной записи
Маас Югань Миккелев д. Вишерки

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