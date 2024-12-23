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Михайлов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
45,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Крутика
Место события
Крутика, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5048
Михайлов Иван
Текст оригинальной записи
Михайлов Иван д. Крутика

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