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Муценек Теодор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Муценек Теодор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
46,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место события
Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5047
Муценек Теодор
Текст оригинальной записи
Муценек Теодор Деревского О-ва

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