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Минин Федор Никитин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Минин Федор Никитин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
67,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Горки
Место события
Горки, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5041
Минин Федор Никитин
Текст оригинальной записи
Минин Федор Никитин д. Горки

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