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Матвеев Николай

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Матвеев Николай
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Горки
Место события
Горки, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5040
Матвеев Николай
Текст оригинальной записи
Матвеев Николай д. Горки

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