Минин Иван Гурьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинин Иван Гурьянович

Минин Иван Гурьянович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Минин Иван Гурьянович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
67,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Горки
Место события
Горки, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5037
Минин Иван Гурьянович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Минин Иван Гурьянович мещ. с-ца Горки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.