Лабзер Анс Карлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛабзер Анс Карлов

Лабзер Анс Карлов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лабзер Анс Карлов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место события
Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5036
Лабзер Анс Карлов
Текст оригинальной записи
Лабзер Анс Карлов Деревского О-ва

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.