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Леонтьев Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Леонтьев Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
71,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Крестец
Место события
Крестец, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5029
Леонтьев Александр
Текст оригинальной записи
Леонтьев Александр д. Крестец, Грузинской в. Новгородского у. д. Беглово

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