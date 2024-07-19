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Лакс Бертуль

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лакс Бертуль
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место события
Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5028
Лакс Бертуль
Текст оригинальной записи
Лакс Бертуль Деревского О-ва

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