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Лазарев Василий Потанович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лазарев Василий Потанович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
45
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Горка
Место события
Горка, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5023
Лазарев Василий Потанович
Текст оригинальной записи
Лазарев Василий Потанович куп. с. Горка

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