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Клинковский Петр Федоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Клинковский Петр Федоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
28,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место события
Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5021
Клинковский Петр Федоров
Текст оригинальной записи
Клинковский Петр Федоров д. Клинкова Грузинской в. Новгор. у.

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