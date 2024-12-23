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Клементьев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Клементьев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Крутика
Место события
Крутика, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5019
Клементьев Иван
Текст оригинальной записи
Клементьев Иван д. Крутика

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