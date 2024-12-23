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Кузьмин Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузьмин Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
28,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Окзова
Место события
Окзова, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5017
Кузьмин Иван
Текст оригинальной записи
Кузьмин Иван д. Окзова

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