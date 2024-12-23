Кондратьев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьев Василий

Кондратьев Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кондратьев Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Иглинка
Место события
Иглинка, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5012
Кондратьев Василий
Текст оригинальной записи
Кондратьев Василий д. Иглинка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.