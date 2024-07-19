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Константинов Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Константинов Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
106,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место события
Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 59.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5004
Константинов Петр
Текст оригинальной записи
Константинов Петр д. Крестец Грузин. вол. Новгород. у.

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