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Кузнецов Федор Яковлевлевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузнецов Федор Яковлевлевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
198,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Дерева
Место события
Дерева, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 59.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4988
Кузнецов Федор Яковлевлевич
Текст оригинальной записи
Кузнецов Федор Яковлевлевич ус. Дерева

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