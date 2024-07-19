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Крылов Осип Яковлевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Крылов Осип Яковлевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
122,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Ключи
Место события
Ключи, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 59.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4986
Крылов Осип Яковлевич
Текст оригинальной записи
Крылов Осип Яковлевич куп. пус. Ключи

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