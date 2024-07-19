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Иванов Василий Григорьев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Василий Григорьев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
22,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Горки
Место события
Горки, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 59.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4980
Иванов Василий Григорьев
Текст оригинальной записи
Иванов Василий Григорьев с. Горки

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