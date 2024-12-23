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Захаров Ефим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Захаров Ефим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
38,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Беглово
Место события
Беглово, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 58.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4959
Захаров Ефим
Текст оригинальной записи
Захаров Ефим д. Беглово

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