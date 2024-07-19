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Емельянов Никифор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Емельянов Никифор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Луга
Место события
Луга, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 58.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4957
Емельянов Никифор
Текст оригинальной записи
Емельянов Никифор д. Луга

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