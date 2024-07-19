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Ефимов Семен Гордеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ефимов Семен Гордеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
39,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Горки
Место события
Горки, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 58.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4955
Ефимов Семен Гордеевич
Текст оригинальной записи
Ефимов Семен Гордеевич куп. д. Горки

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