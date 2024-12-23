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Дубосаров Павел Григорьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дубосаров Павел Григорьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Межника
Место события
Межника, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 58.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4946
Дубосаров Павел Григорьевич
Текст оригинальной записи
Дубосаров Павел Григорьевич д. Межника

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