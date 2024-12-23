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Данилов Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Данилов Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
86
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Беглова
Место события
Беглова, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 58.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4941
Данилов Алексей
Текст оригинальной записи
Данилов Алексей д. Беглова

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