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Глухов Иван Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Глухов Иван Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
81,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Деревья
Место события
Деревья, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 58.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4927
Глухов Иван Васильев
Текст оригинальной записи
Глухов Иван Васильев д. Деревья

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