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Глухов Иван Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Глухов Иван Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Деревья
Место события
Деревья, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 57.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4926
Глухов Иван Иванов
Текст оригинальной записи
Глухов Иван Иванов д. Деревья

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