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Варфоломеев Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Варфоломеев Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Бора
Место события
Бора, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 57.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4916
Варфоломеев Алексей
Текст оригинальной записи
Варфоломеев Алексей д. Бора

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