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Богданов Константин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Константин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
13,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Филиппова
Место события
Филиппова, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 57.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4906
Богданов Константин
Текст оригинальной записи
Богданов Константин д. Филиппова

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