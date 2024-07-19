Буйдин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуйдин Владимир Иванович

Буйдин Владимир Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Буйдин Владимир Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
208,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Глади
Место события
Глади, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 57.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4897
Буйдин Владимир Иванович
Текст оригинальной записи
Буйдин Владимир Иванович д. Глади

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.