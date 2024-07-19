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Буйдин Иван Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Буйдин Иван Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
228
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Глади
Место события
Глади, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 57.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4896
Буйдин Иван Иванович
Текст оригинальной записи
Буйдин Иван Иванович д. Глади

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