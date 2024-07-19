Бутаков Петр Нилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутаков Петр Нилович

Бутаков Петр Нилович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Бутаков Петр Нилович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
128,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Крут.
Место события
Крут., Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 57.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4894
Бутаков Петр Нилович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Бутаков Петр Нилович двор. пус. Крут.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.