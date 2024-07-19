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Андреев Филип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Андреев Филип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Луга
Место события
Луга, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 57.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4891
Андреев Филип
Текст оригинальной записи
Андреев Филип д. Луга

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