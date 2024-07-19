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Афанасьев Никита

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Афанасьев Никита
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Бора
Место события
Бора, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4881
Афанасьев Никита
Текст оригинальной записи
Афанасьев Никита д. Бора

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