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Алексеев Николай

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Николай
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
213,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место события
Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4880
Алексеев Николай
Текст оригинальной записи
Алексеев Николай д. Крестец Грузинской вол. Новгор. у. (д. Беглово)

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