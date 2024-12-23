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Феофилов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Феофилов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Лажинская волость
Место
Подчищья
Место события
Подчищья, Лажинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4870
Феофилов Иван
Текст оригинальной записи
Феофилов Иван д. Подчищья

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