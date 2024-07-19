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Танеев Александр Сергеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Танеев Александр Сергеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
199,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Лажинская волость
Место
Знамен.
Место события
Знамен., Лажинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4862
Танеев Александр Сергеевич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Танеев Александр Сергеевич двор. ус. Знамен.

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