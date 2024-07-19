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Степанов Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Лажинская волость
Место
Льзени
Место события
Льзени, Лажинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4860
Степанов Василий
Текст оригинальной записи
Степанов Василий д. Льзени

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