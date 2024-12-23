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Степанов Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Лажинская волость
Место
Вилин
Место события
Вилин, Лажинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4858
Степанов Яков
Текст оригинальной записи
Степанов Яков д. Вилин

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