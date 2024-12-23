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Степанов Сергей Степанович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Сергей Степанович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
205,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Лажинская волость
Место
Олисова
Место события
Олисова, Лажинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4856
Степанов Сергей Степанович
Текст оригинальной записи
Степанов Сергей Степанович д. Олисова

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