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Соловьев Петр Савостьянов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соловьев Петр Савостьянов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
74,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Лажинская волость
Место
Семицы
Место события
Семицы, Лажинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4855
Соловьев Петр Савостьянов
Текст оригинальной записи
Соловьев Петр Савостьянов пус. Семицы Захотка Пустоша

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