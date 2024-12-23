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Николаев Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Николаев Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Лажинская волость
Место
Лохина
Место события
Лохина, Лажинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4843
Николаев Степан
Текст оригинальной записи
Николаев Степан д. Лохина

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