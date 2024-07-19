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Махров Лука Филиппов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Махров Лука Филиппов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Лажинская волость
Место
Веркасья
Место события
Веркасья, Лажинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4834
Махров Лука Филиппов
Текст оригинальной записи
Махров Лука Филиппов д. Веркасья

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