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Кемецкий Нил Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кемецкий Нил Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
173
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Лажинская волость
Место
Новотроицко
Место события
Новотроицко, Лажинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4824
Кемецкий Нил Михайлович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Кемецкий Нил Михайлович двор. ус. Новотроицко

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