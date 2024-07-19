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Завалишин Иосиф Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Завалишин Иосиф Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
257,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Лажинская волость
Место
Немыши
Место события
Немыши, Лажинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4809
Завалишин Иосиф Николаевич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Завалишин Иосиф Николаевич двор. ус. Немыши

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