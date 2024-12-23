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Ефимов Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ефимов Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Лажинская волость
Место
Язвищь
Место события
Язвищь, Лажинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4800
Ефимов Александр
Текст оригинальной записи
Ефимов Александр д. Язвищь

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