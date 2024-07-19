Данилов Карл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Карл

Данилов Карл

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Данилов Карл
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Лажинская волость
Место
Вернасья
Место события
Вернасья, Лажинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4799
Данилов Карл
Текст оригинальной записи
Данилов Карл д. Вернасья

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.