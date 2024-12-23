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Григорьев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Григорьев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Лажинская волость
Место
Подборовья
Место события
Подборовья, Лажинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4798
Григорьев Иван
Текст оригинальной записи
Григорьев Иван д. Подборовья

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